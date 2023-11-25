Израиль освободил 39 палестинских заключенных, среди них 24 женщины, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил источник РИА Новости.

"Израиль освободил 39 палестинских заключенных, среди которых 24 женщины, в соответствии с соглашением между Израилем и ХАМАС", – сказал собеседник агентства.





Ранее Красный Крест подтвердил освобождение 24 заложников из сектора Газа.

До этого сообщалось, ХАМАС освободил 13 заложников и передал их "Красному Кресту" на КПП на границе с Египтом. Между тем, в плену у боевиков ХАМАС остаются 236 заложников, из них многие имеют двойное гражданство.

Очередной конфликт между палестинскими радикалами и Израилем начался 7 октября с нападения боевиков движения ХАМАС на израильские пограничные поселения. В результате атаки погибли 1,4 тыс. человек, более 200 были взяты в заложники. ЦАХАЛ в ответ провела массированные обстрелы сектора Газа, а впоследствии начала в палестинском анклаве наземную операцию, чтобы полностью уничтожить ХАМАС. Число погибших палестинцев оценивают в 13 тыс. человек.



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