Папа Римский рассказал, что у него воспаление легких
Однако это не помешает ему на этой неделе посетить Дубай, чтобы выступить на конференции по изменению климата, пишет ABC News.
Франциск пропустил свое еженедельное воскресное появление у окна с видом на площадь Святого Петра, на следующий день после того, как Ватикан сообщил, что он болен легкой формой гриппа. Вместо этого Франциск дал традиционное полуденное благословение в прямом эфире из часовни в отеле Ватикана, где он живет.
"Братья и сестры, счастливого воскресенья. Сегодня я не могу появиться у окна, потому что у меня проблема с воспалением легких", - сказал Франциск.
Журналисты отмечают, что голос понтифика стал тихим, и временами он казался почти запыхавшимся в своих кратких вступительных замечаниях, объясняющих, почему он не появился в окне, а также в конце, когда он добавил свою обычную просьбу: "Не забудь помолиться за меня".
В этих комментариях Фрэнсис сказал, что он собирается в Объединенные Арабские Эмираты на встречу COP28, посвященную изменению климата, и что он выступит перед участниками, как и было запланировано.
"Помимо войны, нашему миру угрожает еще одна великая опасность — изменение климата, которое ставит под угрозу жизнь на Земле, особенно для будущих поколений", — сказал понтифик в словах, зачитанных священником.
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Ранее в этом году Франциск был госпитализирован на три дня из-за пневмонии.