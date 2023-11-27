Папа Римский рассказал, что у него воспаление легких

Папа Франциск поделился новостью о затяжной болезни: у него воспаление легких, сообщает Zakon.kz.

Однако это не помешает ему на этой неделе посетить Дубай, чтобы выступить на конференции по изменению климата, пишет ABC News.

Франциск пропустил свое еженедельное воскресное появление у окна с видом на площадь Святого Петра, на следующий день после того, как Ватикан сообщил, что он болен легкой формой гриппа. Вместо этого Франциск дал традиционное полуденное благословение в прямом эфире из часовни в отеле Ватикана, где он живет.

"Братья и сестры, счастливого воскресенья. Сегодня я не могу появиться у окна, потому что у меня проблема с воспалением легких", - сказал Франциск.

Журналисты отмечают, что голос понтифика стал тихим, и временами он казался почти запыхавшимся в своих кратких вступительных замечаниях, объясняющих, почему он не появился в окне, а также в конце, когда он добавил свою обычную просьбу: "Не забудь помолиться за меня".



В этих комментариях Фрэнсис сказал, что он собирается в Объединенные Арабские Эмираты на встречу COP28, посвященную изменению климата, и что он выступит перед участниками, как и было запланировано.

"Помимо войны, нашему миру угрожает еще одна великая опасность — изменение климата, которое ставит под угрозу жизнь на Земле, особенно для будущих поколений", — сказал понтифик в словах, зачитанных священником.

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Ранее в этом году Франциск был госпитализирован на три дня из-за пневмонии.