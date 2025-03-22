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Мир

Папе Римскому придется заново учиться говорить

католичество, Папа Римский, религия, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2025 15:33 Фото: wikimedia
Папа Римский Франциск все еще проходит лечение от двустороннего воспаления легких и нуждается в кислородной терапии, но его отречение от святого престола не рассматривают, сообщает Zakon.kz.

Об этом в интервью газете Corriere della Sera заявил кардинал Виктор Мануэль Фернандес. Он добавил, что из-за болезни понтифик теперь заново учится говорить.

"Папе сейчас уже лучше, но из-за высокого содержания кислорода у него все пересохло. Ему приходится учиться говорить заново, хотя в целом физическое состояние у него такое же, как раньше", – сказал кардинал.

Согласно последним сообщениям из Ватикана, состояние понтифика стабилизировалось. Теперь он нуждается в меньшем количестве кислорода и ночью больше не подключен к специальным аппаратам. Однако точной информации о его возвращении на службу пока нет.

Ожидается, что Папа может вернуться к пасхальным праздникам (20 апреля), но врачи хотят убедиться в его полном восстановлении. Сам Франциск, по словам кардинала Фернандеса, намерен "посвятить оставшееся ему время не себе, а другим".

Франциск находится в больнице с 14 февраля. Сначала у него был бронхит, затем заболевание перешло в пневмонию. Как сообщал Ватикан, в какой-то момент понтифик был на грани жизни и смерти. В начале марта была опубликована аудиозапись его голоса – на ней было слышно, что ему тяжело дышать.

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Андрей Дюсупов
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