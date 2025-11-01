Мальдивы первыми в мире ввели пожизненный запрет на курение для молодых поколений

Мальдивы начали поэтапный ввод запрета на курение для всех, кто родился после января 2007 года. Таким образом, страна стала первой в мире, где действует пожизненный запрет на табак для будущих поколений, сообщает Zakon.kz.

Инициатива президента Мохамеда Муиззу вступила в силу 1 ноября. По новым правилам, гражданам и туристам, родившимся 1 января 2007 года или позже, запрещено покупать, употреблять и продавать табачные изделия. Запрет охватывает все виды табака, а продавцы обязаны проверять возраст покупателей, пишет The Guardian.

Кроме того, на Мальдивах сохраняется полный запрет на импорт, продажу и использование электронных сигарет и вейпов — для всех, независимо от возраста. За продажу табачных изделий несовершеннолетним предусмотрен штраф в 50 тысяч руфий (около 3,2 тысячи долларов), за использование вейпа — 5 тысяч руфий (около 320 долларов).

Аналогичный закон о "поколении без табака" сейчас рассматривают в Великобритании, тогда как Новая Зеландия, первой принявшая такую меру, отменила ее в 2023 году.