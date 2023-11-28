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Скандал Парфенона: премьер Великобритании отменил встречу с коллегой из Греции

Премьер-министр Греции раскритиковал решение своего британского коллеги Риши Сунака отменить запланированные переговоры, на которых он надеялся поднять вопрос о мраморах Парфенона, сообщает Zakon.kz.

Кириакос Мицотакис, находящийся с визитом в Лондоне, выразил раздражение по поводу отмены запланированной встречи на Даунинг-стрит.

"Я хочу выразить свое раздражение по поводу того, что британский премьер-министр отменил нашу запланированную встречу за несколько часов до того, как она должна была состояться", - сказал премьер Греции.

Главной причиной отмены встречи греческая сторона называет вопрос о возвращении скульптур Парфенона на Афины.

скульптуры Парфенона

Фото: Martin Argles/The Guardian

"Грецию и Великобританию объединяют традиционно крепкие узы дружбы, а рамки наших двусторонних отношений исключительно широки. Виды Греции на скульптуры Парфенона хорошо известны. Я надеялся, что у меня будет возможность обсудить их с моим британским коллегой наряду с другими международными проблемами: сектор Газа; Украина; климатический кризис; миграция".

Заявление завершилось тем, что Мицотакис отругал Сунака за то, что он не смог принять вызов и обсудить судьбу древностей, которые породили самый продолжительный культурный скандал на Западе.

"Тот, кто верит в правильность и справедливость своих взглядов, никогда не боится противоположных аргументов", — говорилось в заявлении.

Во время воскресного интервью греческий лидер повторил давнюю просьбу своей страны о воссоединении сокровищ Парфенона с другими скульптурами под храмом, которые они когда-то украшали. Он заявил, что разделение произведений искусства между Лондоном и Афинами было похоже на "Разрезание Моны Лизы пополам".

Эти замечания, похоже, разозлили Сунака до такой степени, что он решил отменить переговоры со своим коллегой.

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