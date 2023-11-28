Еще десяток людей обменяли Израиль и ХАМАС
В общей сложности, по последним данным, ХАМАС освободил 69 заложников и обменял их на 150 палестинцев, освобожденных из израильских тюрем.
Автобус Красного Креста с палестинскими заключенными, освобожденными Израилем, прибыл в город Рамалла на Западном Берегу.
Список третьей группы заложников, подлежащих освобождению, был отправлен в офис премьера Израиля Биньямина Нетаньяху 26 ноября.
Перемирие между израильскими войсками и силами ХАМАС в секторе Газа продлено еще на два дня. Эту информацию подтвердили 27 ноября 2023 года в Министерстве иностранных дел Катара.
В начале прошлой недели один из лидеров организации ХАМАС Исмаил Хания заявил, что движение ведет с Израилем переговоры о прекращении огня и мирном соглашении.
22 ноября кабинет министров Израиля после шестичасового заседания одобрил предложенную накануне ХАМАСом сделку об обмене пленными и временном прекращении огня.
27 ноября, в четвертый и последний день перемирия, действующего между Израилем и движением ХАМАС, обе стороны рассматривают возможность продлить режим прекращения огня. Эти переговоры также поддерживают США и Катар, выступающие посредниками.