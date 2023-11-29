17-летнего иранца казнили за насилие над детьми

В Иране привели в исполнение смертный приговор в отношении 17-летнего Хамидрезы Азари, которого обвиняли в насилии над детьми и убийстве. Это вызвало протест со стороны ООН, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Guardian 29 ноября, в Иране казнили 17-летнего Хамидрезу Азари и 22-летнего Милада Зохреванда. Несовершеннолетнего Азари признали виновным в насилии над детьми и убийстве, тогда как казнь Зохреванда связана с массовыми протестами, прошедшими в стране в сентябре 2022 года.

После исполнения приговора в отношении 17-летнего Азари Управление Верховного комиссара ООН по правам человека призвало власти Ирана немедленно перестать применять высшую меру наказания и ввести мораторий на смертную казнь в стране.

"Казнь Хамидрезы Азари, которого обвиняли в убийстве, – первая подтвержденная казнь в отношении предполагаемого насильника детей в Иране за этот год", – сообщила Элизабет Тросселл, официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

В ООН напомнили, что Тегеран в соответствии с международными соглашениями был обязан запретить вынесение и исполнение смертных приговоров в отношении лиц, которым меньше 18 лет. Также в агентстве осудили казнь Милада Зохреванда – восьмого человека, приговоренного к высшей мере после массовых протестов в Иране в 2022 году. В ООН подчеркнули, что Зохреванду во время следствия не обеспечили соблюдения юридических прав, а после приведения приговора в исполнение родителей казненного задержали.





"Мы призываем правительство Ирана прекратить применять смертную казнь для наказания политических активистов и других граждан, пользующихся своими законными правами на свободу слова и мирные собрания", – заявила Элизабет Тросселл.

По данным правозащитных организаций, в прошлом году в Иране казнили 582 осужденных. Количество казней в стране достигло максимума с 2015 года.

В начале ноября сообщалось, что казнить людей в Иране стали на 30% чаще.