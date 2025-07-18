33 человека погибли за неделю от ударов молнии в Индии

По меньшей мере 33 человека погибли и десятки получили ранения из-за ударов молний в восточноиндийском штате Бихар на этой неделе. Смерть наступила на фоне мощных штормов и муссонных дождей, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS, большинство смертей было зарегистрировано 16 и 17 июля, когда сильные штормы обрушились как минимум на 10 округов Бихара. Большинство жертв – сельскохозяйственные рабочие, в том числе пожилой мужчина, погибший от удара молнии в округе Наланда, когда пас скот. Две женщины получили серьезные травмы в том же месте и сейчас проходят лечение от ожогов.

Правительство штата призвало жителей принять меры предосторожности, в том числе оставаться дома в непогоду. Нитиш Кумар, главный министр Бихара, объявил о государственной компенсации в размере 4 миллионов индийских рупий (около 4600 долларов) семьям погибших.

Метеорологическое управление Индии прогнозирует слабые и сильные дожди в большинстве районов южной и северо-восточной части Бихара как минимум до 24 июля.

Удары молний – обычное явление в сезон муссонов на севере и востоке Индии. По данным правительства, ежегодно в Индии от ударов молний страдают более 2500 человек. Только в Бихаре в прошлом году от ударов молний погибло не менее 243 человек, а в 2023 году – 275. В ноябре 2023 года в западном индийском штате Гуджарат от ударов молний во время несезонных осадков погибло 24 человека.

Типичный разряд молнии генерирует около 300 миллионов вольт электричества, способного вызвать мгновенную смерть или серьезные ожоги.

Ранее мы сообщали, что герой Олимпиады-2010 тоже погиб от удара молнии.