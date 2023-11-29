71-летнего йога арестовали во Франции по подозрению в создании секс-культа

Власти Франции арестовали 71-летнего лидера международной организации тантрической йоги гуру Грегоряна Биволяру. Его подозревают в сексуальной эксплуатации последовательниц, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает CBS News 29 ноября, лидера Международной федерации йоги "Атман" Грегоряна Биволяру взяли под стражу во Франции по обвинению в сексуальной эксплуатации женщин. 71-летнего гуру из Румынии задержали в ходе масштабной спецоперации в окрестностях Парижа.

Грегорян Биволяру – известный среди поклонников йоги гуру и писатель. Он возглавляет федерацию "Атман", которая базируется в Великобритании и проводит различные обучающие курсы. Сам Биволяру называет свою организацию "Движением за духовную интеграцию с Абсолютом". Расследование в отношении Биволяру и его федерации начали после того, как бывшие последовательницы гуру рассказали о психологических манипуляциях и сексуальной эксплуатации. По версии следствия, под видом федерации тантрической йоги действовала секта.





"Биволяру обвиняют в торговле людьми, организации похищений, изнасиловании и систематическом злоупотреблении беспомощностью членов секты", – говорится в публикации CBS News.

Ордер на арест Биволяру распространил Интерпол после того, как гуру объявили в розыск власти Финляндии. В рейдах по его задержанию, которые прошли во Франции, принимали участие 175 офицеров полиции. Всего полицейские задержали 40 человек, имеющих отношение к секте. Обыски прошли в нескольких помещениях, где держали состоявших в секте женщин. Французская полиция получила доказательства, что "студенток" Биволяру заставляли принимать участие в различных сексуальных практиках, в том числе вести откровенные видеочаты в интернете ради получения денег.

Федерация "Атман" в ответ на обвинения в адрес Биволяру заявила, что гуру стал жертвой "обширного заговора по дискредитации".

Это не первое столкновение 71-летнего гуру тантрической йоги с законом. Несколько десятилетий назад в родной Румынии Грегоряна Биволяру судили и приговорили к тюремному сроку за изнасилование несовершеннолетней. До создания федерации "Атман" в 1990 году Биволяру также неоднократно привлекали к ответственности за распространение порнографии.

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