События вокруг Киева: в Брюсселе прошло заседание совета Украина – НАТО на уровне министров иностранных дел
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Руководители внешнеполитических ведомств стран Североатлантического альянса на заседании Совета Украина – НАТО обсудили в том числе углубление партнерства с Киевом. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал "не недооценивать Россию", поскольку российская армия имеет "значительный запас ракет".
- США ведут с Грецией переговоры о покупке 75 тысяч артиллерийских снарядов. Об этом сообщает греческое издание Ekathimerini.
- Министры иностранных дел НАТО согласились активизировать работу с Киевом по вопросам, касающимся безопасности, стремясь продемонстрировать продолжающуюся поддержку Украины, несмотря на обострение ближневосточного конфликта.
- Суд в Казахстане приговорил к шести годам и восьми месяцам тюрьмы местного жителя, который участвовал в боевых действиях в Бахмуте в составе ЧВК "Вагнера". Такой же срок просил назначить прокурор.
- Суд ЕС исключил сына российского миллиардера Дмитрия Пумпянского из европейского санкционного списка. Европейский суд общей юрисдикции в октябре отклонил иск Пумпянского-старшего, отказавшись при этом снять санкции также с его жены Галины и сына Александра, напоминает Forbes.
- Часть американских штатов получила доходы в размере миллиардов долларов за счет военной помощи Украине – Reuters.
- Россия никогда не имела цели завоевания Украины, это Запад и Владимир Зеленский развязали полномасштабные боевые действия – помощник президента РФ Владимир Мединский.
- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина выполнила почти все требования для начала переговоров о вступлении в Евросоюз.
- Заявления Зеленского о необходимости охраны следующих из Украины судов кораблями НАТО являются прикрытием для новых военных операций Киева – официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
- НАТО и Украина подписали программу сотрудничества на следующий год, которая включает энергобезопасность и подготовку ВСУ – генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript