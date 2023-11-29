События вокруг Киева: в Брюсселе прошло заседание совета Украина – НАТО на уровне министров иностранных дел

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Руководители внешнеполитических ведомств стран Североатлантического альянса на заседании Совета Украина – НАТО обсудили в том числе углубление партнерства с Киевом. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал "не недооценивать Россию", поскольку российская армия имеет "значительный запас ракет".

США ведут с Грецией переговоры о покупке 75 тысяч артиллерийских снарядов. Об этом сообщает греческое издание Ekathimerini.

Министры иностранных дел НАТО согласились активизировать работу с Киевом по вопросам, касающимся безопасности, стремясь продемонстрировать продолжающуюся поддержку Украины, несмотря на обострение ближневосточного конфликта.

Суд в Казахстане приговорил к шести годам и восьми месяцам тюрьмы местного жителя, который участвовал в боевых действиях в Бахмуте в составе ЧВК "Вагнера". Такой же срок просил назначить прокурор.

Суд ЕС исключил сына российского миллиардера Дмитрия Пумпянского из европейского санкционного списка. Европейский суд общей юрисдикции в октябре отклонил иск Пумпянского-старшего, отказавшись при этом снять санкции также с его жены Галины и сына Александра, напоминает Forbes.

Часть американских штатов получила доходы в размере миллиардов долларов за счет военной помощи Украине – Reuters.

Россия никогда не имела цели завоевания Украины, это Запад и Владимир Зеленский развязали полномасштабные боевые действия – помощник президента РФ Владимир Мединский.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина выполнила почти все требования для начала переговоров о вступлении в Евросоюз.

Заявления Зеленского о необходимости охраны следующих из Украины судов кораблями НАТО являются прикрытием для новых военных операций Киева – официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

НАТО и Украина подписали программу сотрудничества на следующий год, которая включает энергобезопасность и подготовку ВСУ – генсек НАТО Йенс Столтенберг. Читайте также 71-летнего йога арестовали во Франции по подозрению в создании секс-культа Слоны растоптали сбившую слоненка машину в Малайзии 24 человека погибли от ударов молний в Индии

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