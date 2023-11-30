Трижды сменившая пол британка пожаловалась на гомофобию

Трижды сменившая пол жительница Великобритании, купившая замок за миллион фунтов, обратилась в полицию из-за "гомофобных высказываний", сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Telegraph, полиция Шотландии выписала официальное предупреждение одной из членов общественного совета небольшого городка Ардгей из-за "гомофобных и расистских" комментариев в адрес местной землевладелицы, которая трижды сменила пол.

Адвокат-трансгендер Саманта Кейн в 2022 году купила замок Карбисдейл неподалеку от Ардгея более чем за 1 млн фунтов стерлингов (около 584 млн тенге). Сейчас Кейн, которая теперь называет себя леди Карбисдейл, планирует отреставрировать замок. Будучи участницей местного общественного совета, она созвала заседание, чтобы обсудить реновацию поместья и покупку семи акров земли в окрестностях городка. Но собрание завершилось конфликтом и вызовом полиции из-за того, что одна из его участниц крайне грубо высказалась в адрес Кейн.

"Выражения, которые она использовала, были неимоверно крепкими. Даже матрос мог бы гордиться такой руганью. Я, мужчина, не решился бы произносить такие слова и никогда не подумал бы, что могу услышать их от женщины", – признался один из членов общественного совета, который присутствовал на собрании.

Сама Кейн заявила, что огорчена позицией жителей Ардгея, которые "скорее хотели бы видеть разрушенный замок, а не отреставрированный".

63-летняя Саманта Кейн – единственный человек в Великобритании, трижды менявший пол. Она родилась мужчиной в Ираке, затем эмигрировала в Британию и сделала состояние, работая в инвестиционной компании. В 1997 году Кейн впервые совершила трансгендерный переход из мужчины в женщину, но спустя семь лет в 2004 году вновь решила стать мужчиной. Наконец в 2018 году она снова прошла гормональную терапию и хирургическую операцию, окончательно решив, что она все-таки женщина.

Замок Карбисдейл, которым сейчас владеет трансгендер, был построен в начале XX века для герцогини Сазерлендской. Впоследствии в нем располагался молодежный хостел, а в 2021 году замок выставили на продажу.

Ранее сообщалось, что в Великобритании по ошибке насчитали 260 тысяч трансгендеров.