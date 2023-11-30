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Владелец магазина в Японии отбился от грабителей самурайским оружием

Владелец магазина в Японии отбился от грабителей самурайским оружием Фото: wikimedia
Владелец ювелирной лавки в Токио стал героем соцсетей после того, как отбился от грабителей с помощью средневекового самурайского оружия и попал на видео, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, владелец ювелирного магазина в Токио не растерялся, столкнувшись с попыткой ограбления. Трех напавших на его лавку мужчин он обратил в бегство с помощью старинного самурайского оружия под названием сасумата.

Инцидент попал на видео, которое выложили в Интернет, и находчивый предприниматель стал звездой соцсетей. В коротком ролике, опубликованном в Сети, видно, как владелец магазина отбил атаку трех мужчин в мотоциклетных шлемах. Для этого он использовал сасумату – длинный шест с навершием, похожим на ухват.


В итоге двух из троих неудачливых грабителей задержали, третьего пока разыскивают.

После этого происшествия в Японии резко увеличился спрос на сасуматы. Этот вид оружия появился в Средние века. Самураи начали активно применять сасуматы в XVII веке (период Эдо) для задержания преступников без причинения им увечий. Их также использовали при тушении пожаров. Такое оружие иногда применяют и в наши дни (например, в некоторых японских школах есть сасуматы на случай, если потребуется остановить злоумышленника).

Сейчас фирма, производящая современные сасуматы, получает по десять заказов в сутки, хотя раньше продавала всего несколько единиц своей продукции в месяц.

Ранее в Японии увеличилось количество случаев нападения медведей.

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