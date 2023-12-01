Из израильских тюрем освободили 30 палестинцев
По условиям перемирия Израиль должен освободить трех палестинцев за каждого освобожденного израильского заложника.
Палестинская сторона в свою очередь освободила шестерых заложников, удерживаемых в секторе Газа.
После напряженных и длительных споров о продлении перемирия на седьмой день израильское правительство в конце концов приняло предложение ХАМАС по освобождению восьмерых новых израильских заложников.
Представитель министерства иностранных дел Катара Маджед Аль-Ансари подтвердил условия продления перемирия, заявив, что Израиль освободит 30 палестинцев из израильских тюрем в обмен на освобождение 10 заложников в секторе Газа.
Ранее сообщалось, что израильские власти и палестинское движение ХАМАС в последний момент согласовали продление перемирия.