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Израиль и ХАМАС продлили перемирие в последний момент

Израиль и ХАМАС продлили перемирие в последний момент Фото: pexels
Израильские власти и палестинское движение ХАМАС в последний момент согласовали продление перемирия. Стороны договорились продолжить освобождение израильских заложников и палестинских заключенных, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает CNN, за несколько минут до того, как срок соглашения о прекращении огня между Израилем и движением ХАМАС должен был истечь, власти Израиля объявили о продлении перемирия.

Армия обороны Израиля объявила, что "операционную паузу" в боевых действиях продлили благодаря усилиям посредников, и режим прекращения огня будет действовать на прежних условиях. ХАМАС и представители Катара, выступавшие посредниками, также подтвердили продление договора еще на сутки.

Переговоры были под угрозой срыва из-за того, что ХАМАС предлагал передать Израилю только семерых заложников вместо десяти. Боевики хотели также отдать тела трех других заложников, якобы погибших в результате обстрела сектора Газы Израилем.

За время перемирия палестинские боевики уже освободили 70 израильских заложников, а израильские власти отпустили 210 палестинцев, находившихся в заключении. Ранее в Израиль вернулась пятая группа освобожденных заложников.

Очередной конфликт между палестинскими радикалами и Израилем начался 7 октября с нападения боевиков движения ХАМАС на израильские пограничные поселения. В результате атаки погибли 1,4 тыс. человек, более 200 были взяты в заложники. ЦАХАЛ в ответ провела массированные обстрелы сектора Газа, а впоследствии начала в палестинском анклаве наземную операцию, чтобы полностью уничтожить ХАМАС. Число погибших палестинцев оценивают в 13 тыс. человек.

Все новости о конфликте между ХАМАС и Израилем читайте здесь.

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