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На чрезвычайный режим работы по экономии воды переходит Узбекистан

Шавкат Мирзиёев о воде Фото: пресс-служба президента Узбекистана
В Узбекистане всего 20% водных ресурсов формируются внутри страны, оставшаяся часть – на территории соседних государств. По прогнозам, к 2030 году в Узбекистане нехватка воды может достичь 15 млрд кубометров, сообщает Zakon.kz.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил, что предстоящий год будет периодом перехода на чрезвычайный режим работы по экономии воды, сообщает Kun.uz.

Наибольшее количество потерь происходит в Республике Каракалпакстан, Наманганской, Навоийской, Хорезмской и Бухарской областях. В расположенных в конце каналов 175 тысяч гектаров посевных площадях ситуация с водоснабжением очень тяжелая. В целом, в результате потерь воды экономика теряет 5 млрд долларов доходов в год.

В стране поставили задачу забетонировать в следующем году 1500 километров, то есть в 4 раза больше каналов, чем в текущем году. В 2025 году предстоит забетонировать не менее 2 тысяч километров каналов.

Хокимам областей и районов поручили перевести за один год 3 тысячи 500 километров внутренних ирригационных систем на бетонные покрытия.

Вторая важная задача заключается во внедрении водосберегающих технологий. Специалистам дали указания по финансово-организационным аспектам. Отмечалась необходимость ежегодно расширять площади с водосберегающими технологиями, изучать опыт Турции, Испании и Китая в этой области.

Министерству водного хозяйства страны поручили вместе с международными финансовыми организациями разработать программу на три года по модернизации насосов.

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