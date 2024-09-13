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В Великобритании женщина родила одного младенца два раза

Роды в Великобритании, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2024 04:47 Фото: pixabay
Жительница Великобритании согласилась дважды "родить" ребенка по рекомендации врачей из-за заболевания, которое начало развиваться у плода, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Mail, о том, что мальчик, скорее всего, родится с расщеплением позвоночника, 23-летняя мать узнала на ранних сроках беременности. Чтобы процесс не прогрессировал, на шестом месяце британке сделали операцию. Медики достали ребенка, исправили часть дефекта и вернули обратно в утробу матери.

В результате второй раз младенец родился на 38-й неделе. После этого новорожденный пробыл в отделении интенсивной терапии еще восемь дней. После этого мальчик перенес еще несколько операций.

Врачи сказали, что, наиболее вероятно, из-за диагноза ребенок не сможет ходить. Однако, по словам матери, за год с помощью физиотерапии он добился успехов и это дает родителям надежду на то, что их сын все же сможет ходить сам.

По данным источника, в Великобритании каждый год с расщеплением позвоночника рождается около 600 детей.

Ранее сообщалось, что популярная американская рэперша родила и рассекретила отца ребенка.

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