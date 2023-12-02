Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Птичий грипп унес жизни 220 фламинго в Аргентине

фламинго Фото: freepik
Около 220 фламинго были найдены мертвыми в провинции Катамарка на северо-западе Аргентины из-за вспышки птичьего гриппа, сообщает Zakon.kz.

По данным ВОЗ, штамм птичьего гриппа H5N1 с 2022 года распространился более чем в 80 странах, и эксперты обеспокоены его продолжающимся воздействием на все континенты. H5N1 является преобладающей версией, вызывающей проблемы в Америке и Европе, у которого существует несколько подтипов вируса, а болезнь постоянно мутирует.

По всему миру поступали сообщения о вспышках птичьего гриппа у различных млекопитающих, таких как тюлени и выращиваемые на фермах норки, об обнаружении вируса H5N1 у домашних кошек и собак, а также о нескольких случаях заболевания среди людей.

В настоящее время эффективного лечения этого вируса не существует.

По данным Британской антарктической службы, первые случаи птичьего гриппа были обнаружены у морских птиц в Антарктике.

Читайте также

В Уганде 70-летняя женщина родила двойню
В Уганде 70-летняя женщина родила близнецов и осталась одна
12 человек пропали без вести после наводнения в Индонезии
В Башкирии погибла женщина, упав в яму с мазутом
В Башкирии погибла женщина, упав в яму с мазутом
Мухит Турсынали
ВОЗ Аргентина
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества: Нацбанк обратился к казахстанцам
Новый вид мошенничества: Нацбанк обратился к казахстанцам
Зима по расписанию: морозы до минус 21 градуса придут в Казахстан
Зима по расписанию: резкое похолодание до -21° ожидается в Казахстане
Казахстан тенге кредиты
Кому запретят брать кредиты в Казахстане
Киркоров оригинально поздравил дочь с днем рождения
Киркоров оригинально поздравил дочь с днем рождения
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: