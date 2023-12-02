Птичий грипп унес жизни 220 фламинго в Аргентине

Около 220 фламинго были найдены мертвыми в провинции Катамарка на северо-западе Аргентины из-за вспышки птичьего гриппа, сообщает Zakon.kz.

По данным ВОЗ, штамм птичьего гриппа H5N1 с 2022 года распространился более чем в 80 странах, и эксперты обеспокоены его продолжающимся воздействием на все континенты. H5N1 является преобладающей версией, вызывающей проблемы в Америке и Европе, у которого существует несколько подтипов вируса, а болезнь постоянно мутирует.

По всему миру поступали сообщения о вспышках птичьего гриппа у различных млекопитающих, таких как тюлени и выращиваемые на фермах норки, об обнаружении вируса H5N1 у домашних кошек и собак, а также о нескольких случаях заболевания среди людей.

В настоящее время эффективного лечения этого вируса не существует.

По данным Британской антарктической службы, первые случаи птичьего гриппа были обнаружены у морских птиц в Антарктике.

