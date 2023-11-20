Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Дональда Трампа сравнили с Гитлером

Дональда Трампа сравнили с Гитлером Фото: wikimedia
Бывший президент США Дональд Трамп, который планирует баллотироваться на новый срок, столкнулся с очередными обвинениями в свой адрес. Теперь его заподозрили в симпатиях к нацизму, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, Трампа обвинил в нацизме Джей Роберт Притцкер, губернатор штата Иллинойс. Политик еврейского происхождения заявил, что экс-президент США "представляет угрозу для демократии и определенных групп меньшинств".

По словам Притцкера, предвыборная программа Трампа и его высказывания о политических противниках опасно близки к риторике, которую использовала нацистская партия Германии в 1930-е годы.

"Я крайне обеспокоен тем, куда движется страна, если мы видим, что политика, которой придерживается Дональд Трамп, выходит на свет. В Германии в 1930-х людей, которым не хотели давать власть, которых хотели отделить от остальных, начали называть иммигрантами – даже тех, кто жил в Германии несколько поколений. Это путь, ведущий к сегрегации, а в конечном счете к расчеловечиванию и убийству людей", – заявил Джей Роберт Притцкер.

Губернатор подчеркнул, что "глубоко обеспокоен" заявлениями Дональда Трампа и опасается, что бывший президент в случае возвращения к власти начнет мстить своим политическим противникам. Он добавил, что считает Трампа "опасным для демократии".

Президент США Джо Байден и официальный спикер Белого дома также осудили высказывания Трампа.

"Использование таких слов, как "вредители", для описания всех, кто пользуется своим основополагающим правом критиковать правительство, напоминает о диктаторах вроде Гитлера и Муссолини", – сказал спикер Белого дома Эндрю Бейтс.

Демократическая партия, которую представляет президент Джо Байден, обеспокоена растущим рейтингом Дональда Трампа. Бывший президент США лидирует в гонке за выдвижение от Республиканской партии. В своей предвыборной программе, среди прочего, Трамп обещает ужесточить требования к чиновникам, положить конец нелегальной иммиграции, запретить китайским компаниям владеть инфраструктурой в США, решить проблему с бездомными и отказаться от поддержки трансгендеров. Тем временем рейтинг Джо Байдена упал до рекордно низкого уровня.

Читайте также

президент Аргентины
"Аргентинский Трамп" победил на выборах президента
Почему так сильно упал рейтинг Байдена
Почему так сильно упал рейтинг Байдена
В Армии обороны Израиля показали огромный тоннель под больницей "Аш-Шифа"
В Армии обороны Израиля показали огромный тоннель под больницей "Аш-Шифа"
Никита Дробны
Байден Джо Трамп Дональд США
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
МВД обратилось к казахстанцам
МВД обратилось к казахстанцам
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Караганде и Темиртау
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Караганде и Темиртау
В убийстве семилетней девочки в Павлодарской подозревают мать ребенка и ее знакомого
В убийстве семилетней девочки в Павлодарской области подозревают мать и ее знакомого
Шейннис Паласиос
Мисс Вселенная-2023 стала представительница Никарагуа
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления