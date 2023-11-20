Дональда Трампа сравнили с Гитлером

Бывший президент США Дональд Трамп, который планирует баллотироваться на новый срок, столкнулся с очередными обвинениями в свой адрес. Теперь его заподозрили в симпатиях к нацизму, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, Трампа обвинил в нацизме Джей Роберт Притцкер, губернатор штата Иллинойс. Политик еврейского происхождения заявил, что экс-президент США "представляет угрозу для демократии и определенных групп меньшинств".

По словам Притцкера, предвыборная программа Трампа и его высказывания о политических противниках опасно близки к риторике, которую использовала нацистская партия Германии в 1930-е годы.

"Я крайне обеспокоен тем, куда движется страна, если мы видим, что политика, которой придерживается Дональд Трамп, выходит на свет. В Германии в 1930-х людей, которым не хотели давать власть, которых хотели отделить от остальных, начали называть иммигрантами – даже тех, кто жил в Германии несколько поколений. Это путь, ведущий к сегрегации, а в конечном счете к расчеловечиванию и убийству людей", – заявил Джей Роберт Притцкер.

Губернатор подчеркнул, что "глубоко обеспокоен" заявлениями Дональда Трампа и опасается, что бывший президент в случае возвращения к власти начнет мстить своим политическим противникам. Он добавил, что считает Трампа "опасным для демократии".

Президент США Джо Байден и официальный спикер Белого дома также осудили высказывания Трампа.

"Использование таких слов, как "вредители", для описания всех, кто пользуется своим основополагающим правом критиковать правительство, напоминает о диктаторах вроде Гитлера и Муссолини", – сказал спикер Белого дома Эндрю Бейтс.

Демократическая партия, которую представляет президент Джо Байден, обеспокоена растущим рейтингом Дональда Трампа. Бывший президент США лидирует в гонке за выдвижение от Республиканской партии. В своей предвыборной программе, среди прочего, Трамп обещает ужесточить требования к чиновникам, положить конец нелегальной иммиграции, запретить китайским компаниям владеть инфраструктурой в США, решить проблему с бездомными и отказаться от поддержки трансгендеров. Тем временем рейтинг Джо Байдена упал до рекордно низкого уровня.