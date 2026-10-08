Новые обвинения против Мадуро: прокуратура США заявила о пытках американцев
Как пишет ABC7 Eyewitness News, правительство Мадуро задерживало более десятка американцев, которых подвергали избиениям, электрошоку, сексуальному насилию, лишению еды и воды и другим формам издевательств. В одном из описанных случаев гражданина США, по версии следствия, пытали после задержания и заявляли ему, что он может быть использован при возможном обмене заключенными с США.
Согласно данным издания, политика обвиняют в сговоре с целью совершения пыток. Флорес обвиняется в сговоре с целью пыток и нарко-терроризме.
Другой американец, согласно материалам дела, был задержан в 2024 году и в течение двух дней подвергался избиениям, в результате которых получил необратимое повреждение глаза.
Уточняется, что Флорес предстала перед судом по связанному с делом вопросу. Судья отказал ей в освобождении под залог, несмотря на просьбу защиты отправить ее под домашний арест. Прокуроры заявили, что свидетели готовы рассказать о пытках, в организации которых, по их версии, участвовала Флорес.
По информации портала, Мадуро и его супруга должны предстать перед судом по новым обвинениям позднее. Оба ранее не признали вину по обвинениям в наркотерроризме и торговле наркотиками.
Защита Мадуро настаивает, что бывший президент обладает иммунитетом от уголовного преследования как глава суверенного государства.
Ранее сообщалось, что Мадуро отправил внукам свои фото из американской тюрьмы.