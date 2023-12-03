Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Три человека погибли от взрыва на Филиппинах во время католической мессы

библия, крест, вино, свечка Фото: freepik
Три человека были убиты и девять ранены в результате взрыва в университетском спортзале во время католической мессы на юге Филиппин, сообщает Zakon.kz.

Взрыв вызвал панику среди десятков верующих, а жертвы остались окровавленными и распростертыми на земле, пишет The Guardian.

Полиция заявляет, что взрыв в спортзале государственного университета Минданао в Марави может быть местью боевиков происламского государства.

"Это явно террористический акт. Это не простая вражда между двумя людьми. Бомба убьет всех вокруг", — сказал Таха Манданган, начальник службы безопасности.

Армейские войска и полиция немедленно оцепили территорию и провели предварительное расследование и проверку камер наблюдения на наличие каких-либо признаков того, кто мог быть ответственен за нападение. По всему городу были установлены контрольно-пропускные пункты.

Ранее филиппинские военные заявляли в субботу, что в ходе военной операции накануне в провинции Магинданао-дель-Сур они убили 11 боевиков, в том числе членов происламской государственной группировки "Даула Исламия-Филиппины".

Землетрясение магнитудой 7,5 зафиксировали 2 декабря 2023 года рядом с побережьем Филиппин. В стране была объявлена угроза цунами.

Читайте также

События в Украине: Зеленский ждет "комплексных решений" по мобилизации, Путин увеличил численность армии
События в Украине: Зеленский ждет "комплексных решений" по мобилизации, Путин увеличил численность армии
На Филиппинах объявлена угроза цунами из-за землетрясения
На Филиппинах объявлена угроза цунами из-за землетрясения
Алексей Навальный
Против Навального возбудили новое уголовное дело
Мухит Турсынали
Филиппины
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества: Нацбанк обратился к казахстанцам
Новый вид мошенничества: Нацбанк обратился к казахстанцам
Зима по расписанию: морозы до минус 21 градуса придут в Казахстан
Зима по расписанию: резкое похолодание до -21° ожидается в Казахстане
Казахстан тенге кредиты
Кому запретят брать кредиты в Казахстане
Киркоров оригинально поздравил дочь с днем рождения
Киркоров оригинально поздравил дочь с днем рождения
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: