Три человека погибли от взрыва на Филиппинах во время католической мессы

Три человека были убиты и девять ранены в результате взрыва в университетском спортзале во время католической мессы на юге Филиппин, сообщает Zakon.kz.

Взрыв вызвал панику среди десятков верующих, а жертвы остались окровавленными и распростертыми на земле, пишет The Guardian.

Полиция заявляет, что взрыв в спортзале государственного университета Минданао в Марави может быть местью боевиков происламского государства.

"Это явно террористический акт. Это не простая вражда между двумя людьми. Бомба убьет всех вокруг", — сказал Таха Манданган, начальник службы безопасности.

Армейские войска и полиция немедленно оцепили территорию и провели предварительное расследование и проверку камер наблюдения на наличие каких-либо признаков того, кто мог быть ответственен за нападение. По всему городу были установлены контрольно-пропускные пункты.

Ранее филиппинские военные заявляли в субботу, что в ходе военной операции накануне в провинции Магинданао-дель-Сур они убили 11 боевиков, в том числе членов происламской государственной группировки "Даула Исламия-Филиппины".

Землетрясение магнитудой 7,5 зафиксировали 2 декабря 2023 года рядом с побережьем Филиппин. В стране была объявлена угроза цунами.

