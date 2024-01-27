Девять иностранцев погибли в ходе вооруженного нападения в Иране

Девять иностранных граждан погибли в ходе нападения вооруженных лиц в иранском Сиркане, сообщает Zakon.kz.

Как пишет агентство Mehr, никто еще не взял ответственность за произошедшее.

"Девять иностранных граждан погибли в результате вооруженного нападения на юго-востоке Ирана", – говорится в сообщении агентства.

Ранее в Центральном командовании ВС США сообщили, что иракскими шиитскими военными группировками обстреляна база Айн-эль-Асад, есть пострадавшие.