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Девять иностранцев погибли в ходе вооруженного нападения в Иране

флаг Ирана Фото: pixabay
Девять иностранных граждан погибли в ходе нападения вооруженных лиц в иранском Сиркане, сообщает Zakon.kz.

Как пишет агентство Mehr, никто еще не взял ответственность за произошедшее.

"Девять иностранных граждан погибли в результате вооруженного нападения на юго-востоке Ирана", – говорится в сообщении агентства.

Ранее в Центральном командовании ВС США сообщили, что иракскими шиитскими военными группировками обстреляна база Айн-эль-Асад, есть пострадавшие.

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