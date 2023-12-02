12 человек пропали без вести после наводнения в Индонезии
Тонны грязи, камней и деревьев скатились с горы поздно вечером в пятницу и достигли реки, которая вышла из берегов и пронеслась через горные деревни, пишет ABC News со слов очевидца.
Больше всего пострадала Симангулампе, деревня недалеко от популярного озера Тоба в провинции Северная Суматра, где несколько человек были похоронены под тоннами грязи, а дома были повреждены.
Усилия по оказанию помощи были затруднены из-за заблокированных дорог, покрытых густой грязью, обломками и гигантскими камнями, а спасатели все еще ищут 12 пропавших без вести людей.
Представитель Национального агентства по управлению стихийными бедствиями Абдул Мухари сообщил, что в результате стихийного бедствия были повреждены по меньшей мере 12 домов, церковь, школа и гостиница, в результате чего около 50 семей в деревне были вынуждены бежать во временное правительственное убежище.
Сезонные дожди примерно с октября по март часто вызывают наводнения и оползни в Индонезии, архипелаге из 17 000 островов, где миллионы людей живут в горных районах или вблизи плодородных пойм.
Не менее 24 человек погибли и 23 получили травмы из-за ударов молний в штате Гуджарат на западе Индии. В стране несколько дней подряд продолжаются сильнейшие ливни и грозы.