До 23 человек выросло число погибших от извержения вулкана в Индонезии

В результате извержения вулкана Марапи в Индонезии погибли по меньшей мере 23 человека, сообщает Zakon.kz.

Спасатели, спешащие найти туристов, пропавших без вести после извержения вулкана в Индонезии, обнаружили больше тел, в результате чего число подтвержденных и предполагаемых погибших достигло 23.

Более 50 альпинистов были спасены после воскресного извержения, однако в понедельник поисковые операции были временно приостановлены, поскольку гора Марапи снова начала извергать дым и пепел.

Во время извержения на вулкан высотой 2891 метр поднимались около 75 человек.

Тела пяти альпинистов были обнаружены недалеко от места извержения, еще 18, предположительно, погибли, сообщил во вторник Эди Мардианто, заместитель начальника полиции провинции Западная Суматра.

"Мы ожидаем, что их уже нет в живых", — сказал он.

Вулкан Мерапи начал извергаться в воскресенье, 3 декабря. После извержения спасатели обнаружили 11 тел погибших.

