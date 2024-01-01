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Серия землетрясений произошла в Турции

Серия землетрясений произошла в Турции Фото: Zakon.kz
Несколько подряд землетрясений произошли на юго-востоке Турции. Самые сильные подземные толчки достигли магнитуды в 4,5, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает в социальных сетях управление по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции (AFAD), подземные колебания произошли в провинции Хаккари в 19:37 по местному времени.


Официально сообщается о двух подряд афтершоках. Один из них магнитудой 4,4, другой – 4,5. Некоторые СМИ при этом пишут, что был зафиксирован третий случай колебаний магнитудой 3,5.

Как сообщают в прессе, местные жители выстроились на автозаправках, пополняя запасы топлива, опасаясь новых подземных толчков.

Ранее стало известно, что в вечером 31 декабря в Китая произошло землетрясение магнитудой 5,3.

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