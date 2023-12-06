Белый дом призывает Конгресс одобрить дополнительную помощь Украине - ситуация вокруг Киева

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Высокопоставленный представитель Белого дома предупредил, что американская помощь Украине закончится до конца года, если Конгресс не одобрит дополнительное финансирование.

Глава Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг направила письмо к лидерам Конгресса, в котором предупредила, что к концу календарного года у США полностью закончатся ресурсы для оказания помощи Украине. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Как пишет агентство, Белый дом хочет, чтобы Конгресс США одобрил пакет чрезвычайного финансирования, в который входит более $61 млрд помощи Украине. Республиканцы хотят увязать помощь Киеву с финансированием безопасности на границе с Мексикой. Дискуссии по этому вопросу пока не привели к каким-то конкретным результатам, Сенат Конгресса 15 декабря должен уйти на рождественские каникулы.

Власти США пригласили президента Украины Владимира Зеленского выступить перед сенаторами по видеосвязи на закрытом брифинге во вторник по вопросу о выделении средств на дополнительную помощь Киеву. Об этом заявил лидер демократического большинства в Сенате Конгресса Чак Шумер.



Послы Эстонии, Латвии и Литвы в Варшаве выразили польским властям демарш из-за блокады движения грузового автотранспорта на польско-украинской границе, сообщила экстонскому общественному вещателю ERR пресс-секретарь МИД Эстонии Брита Кикас.



НАТО продолжит помогать Украине, несмотря на новую политическую позицию Венгрии, Словакии и Нидерландов, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Власти Финляндии намерены начать производство артиллерийских боеприпасов для Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Финляндии Антти Хаккянена. По словам министра, этот вопрос скорее всего будет решен к Рождеству. В настоящее время объявлен план по значительному увеличению производства боеприпасов, отметил Хаккянен.

Москва сохраняет готовность к переговорам по урегулированию в Украине, однако они были прерваны Киевом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Американская администрация окажется не в состоянии продолжать поставки оружия и военной техники Украине после окончательного расходования дополнительных средств на помощь Киеву, выделенных ранее Конгрессом. Это подтвердил на брифинге помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Президент Франции Эмманюэль Макрон пригласил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Париж для достижения компромисса по вопросу присоединения Украины к Европейскому союзу. Об этом пишет Politico со ссылкой на источник среди французских чиновников. Читайте также ХАМАС заявило об удержании оставшихся заложников до прекращения агрессии Израиля В Ташкенте прошли массовые задержания криминальных авторитетов Наводнения в Индии: восемь погибших, 9500 эвакуированных

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