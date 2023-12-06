Белый дом призывает Конгресс одобрить дополнительную помощь Украине - ситуация вокруг Киева
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Высокопоставленный представитель Белого дома предупредил, что американская помощь Украине закончится до конца года, если Конгресс не одобрит дополнительное финансирование.
- Глава Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг направила письмо к лидерам Конгресса, в котором предупредила, что к концу календарного года у США полностью закончатся ресурсы для оказания помощи Украине. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
- Как пишет агентство, Белый дом хочет, чтобы Конгресс США одобрил пакет чрезвычайного финансирования, в который входит более $61 млрд помощи Украине. Республиканцы хотят увязать помощь Киеву с финансированием безопасности на границе с Мексикой. Дискуссии по этому вопросу пока не привели к каким-то конкретным результатам, Сенат Конгресса 15 декабря должен уйти на рождественские каникулы.
- Власти США пригласили президента Украины Владимира Зеленского выступить перед сенаторами по видеосвязи на закрытом брифинге во вторник по вопросу о выделении средств на дополнительную помощь Киеву. Об этом заявил лидер демократического большинства в Сенате Конгресса Чак Шумер.
- Послы Эстонии, Латвии и Литвы в Варшаве выразили польским властям демарш из-за блокады движения грузового автотранспорта на польско-украинской границе, сообщила экстонскому общественному вещателю ERR пресс-секретарь МИД Эстонии Брита Кикас.
- НАТО продолжит помогать Украине, несмотря на новую политическую позицию Венгрии, Словакии и Нидерландов, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
- Власти Финляндии намерены начать производство артиллерийских боеприпасов для Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Финляндии Антти Хаккянена. По словам министра, этот вопрос скорее всего будет решен к Рождеству. В настоящее время объявлен план по значительному увеличению производства боеприпасов, отметил Хаккянен.
- Москва сохраняет готовность к переговорам по урегулированию в Украине, однако они были прерваны Киевом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
- Американская администрация окажется не в состоянии продолжать поставки оружия и военной техники Украине после окончательного расходования дополнительных средств на помощь Киеву, выделенных ранее Конгрессом. Это подтвердил на брифинге помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
- Президент Франции Эмманюэль Макрон пригласил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Париж для достижения компромисса по вопросу присоединения Украины к Европейскому союзу. Об этом пишет Politico со ссылкой на источник среди французских чиновников.
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