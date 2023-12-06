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Ким Чен Ын заплакал на северокорейском съезде матерей

Ким Чен Ын Фото: скриншот видео
Северокорейский лидер Ким Чен Ын начал плакать во время выступления на съезде матерей, когда речь зашла о рождаемости в стране, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел на Национальном собрании матерей, организованном Кимом, который начал плакать, параллельно заявляя, что обязанность женщин — остановить падение рождаемости в стране, пишет ITV.

"Остановить снижение рождаемости, обеспечить хороший уход за детьми и их образование – это все наши семейные дела, которые мы должны решать вместе с нашими матерями", – сказал он во вступительной речи.

Хотя получить подробное представление о демографических тенденциях Северной Кореи чрезвычайно сложно из-за ограниченности раскрываемых статистических данных, правительство Южной Кореи полагает, что уровень рождаемости в Северной Корее неуклонно снижался в течение последних 10 лет.

Это тревожное событие для страны, которая зависит от мобилизованной рабочей силы, которая помогает удержать на плаву свою сломанную, находящуюся под жесткими санкциями экономику.

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Последний призыв Кима к женщинам рожать больше детей прозвучал в воскресенье во время Национального собрания матерей страны – первого в своем роде за 11 лет.

По данным государственного статистического агентства Южной Кореи, общий коэффициент рождаемости в Северной Корее, или среднее количество детей, которые, как ожидается, родятся у женщины в течение ее жизни, составил 1,79 в 2022 году по сравнению с 1,88 в 2014 году.

Снижение по-прежнему идет медленнее, чем у ее более богатого конкурента Южной Кореи, где коэффициент рождаемости в прошлом году составил 0,78 по сравнению с 1,20 в 2014 году.

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