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Население Кыргызстана находится на пороге старости

население Кыргызстана стареет Фото: pixabay
Население Кыргызстана находится на пороге старости. Такой вывод содержится в публикации Национального статистического комитета страны, сообщает Zakon.kz.

Согласно шкале ООН, если доля лиц в возрасте 65 лет и старше во всем населении ниже 4%, то население такой страны считается молодым; если в интервале от 4 до 7% – население на пороге старости; если выше 7% – старое население, сообщает 24.kg.

В Кыргызстане на начало 2023 года в возрасте 65 лет и старше находилось 378,1 тысячи человек, или 5,4% кыргызстанцев (на начало 2019-го – 4,7%).


Этот показатель ниже, чем в других странах СНГ. По Азербайджану и Казахстану он составил 8,5%, по России и Беларуси – 16,5%.

По прогнозу ООН, в Кыргызстане эта тенденция проявится примерно к 2030 году, когда доля пожилых людей в возрасте 65 лет и старше приблизится к 7%.

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