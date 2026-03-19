Экс-глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев находится на допросе по двум уголовным делам

17 февраля 2026 года экс-глава Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана Камчыбек Ташиев покинул страну. Уже сегодня, 19 марта 2026 года, появилась информация, что он находится на допросе в Главном следственном управлении МВД, сообщает Zakon.kz.

По данным местного издания Kaktus.media, Ташиев находится на допросе с утра.

Немного позже Telegram-канал Sputnik Кыргызстан поделился подробностями.

Как оказалось, Ташиев находится на допросе в качестве свидетеля по двум уголовным делам. Также известно, что он зашел к следователю с адвокатом.

10 февраля 2026 года президент Кыргызстана Садыр Жапаров освободил Камчыбека Ташиева от всех должностей. С октября 2021 года он занимал должность заместителя председателя Кабинета министров – председателя ГКНБ КР.

14 марта средства массовой информации Кыргызстана заявляли, что брата Камчыбека Ташиева вызывали на допрос и отпустили. Кроме того, его удостоверение депутата Жогорку Кенеша КР признано недействительным.