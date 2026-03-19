Мир

Экс-глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев находится на допросе по двум уголовным делам

флаг, Кыргызстан, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2026 10:24 Фото: pixabay
17 февраля 2026 года экс-глава Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана Камчыбек Ташиев покинул страну. Уже сегодня, 19 марта 2026 года, появилась информация, что он находится на допросе в Главном следственном управлении МВД, сообщает Zakon.kz.

По данным местного издания Kaktus.media, Ташиев находится на допросе с утра.

Немного позже Telegram-канал Sputnik Кыргызстан поделился подробностями.

Как оказалось, Ташиев находится на допросе в качестве свидетеля по двум уголовным делам. Также известно, что он зашел к следователю с адвокатом.

10 февраля 2026 года президент Кыргызстана Садыр Жапаров освободил Камчыбека Ташиева от всех должностей. С октября 2021 года он занимал должность заместителя председателя Кабинета министров – председателя ГКНБ КР.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2026 10:24
"Неприкасаемых нет": в Кыргызстане сделали громкое заявление об очищении силовых структур

14 марта средства массовой информации Кыргызстана заявляли, что брата Камчыбека Ташиева вызывали на допрос и отпустили. Кроме того, его удостоверение депутата Жогорку Кенеша КР признано недействительным.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Ведение личных дел госслужащих: внесены изменения
10:32, Сегодня
Ведение личных дел госслужащих: внесены изменения
Брата экс-главы ГКНБ Кыргызстана Камчыбека Ташиева вызвали на допрос в МВД
15:20, 14 марта 2026
Брата экс-главы ГКНБ Кыргызстана Камчыбека Ташиева вызвали на допрос в МВД
"Не дали возможности попрощаться": экс-глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев высказался о своей отставке
09:30, 11 февраля 2026
"Не дали возможности попрощаться": экс-глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев высказался о своей отставке
