2023 год признали самым жарким за восемь десятилетий

2023 год официально признали самым жарким за всю историю наблюдений. К таким выводам пришли аналитики из службы по изменению климата "Коперник" Евросоюза, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ABC News, аналитики "Коперника" объявили 2023 год самым жарким за последние восемь десятилетий после того, как получили данные за ноябрь. Статистика показывает, что прошлый месяц по всему миру стал аномально теплым: средняя температура примерно на 1,75°C превысила уровень доиндустриальной эпохи и составила 14,22°C.

В целом с января по ноябрь, по словам климатологов, средние температуры по всему миру превышали доиндустриальные показатели на 1,46°C. В Северном полушарии осень стала самой теплой за последние годы. Еще в сентябре был побит прежний климатический рекорд.

"В 2023 году было шесть месяцев и два сезона, когда устанавливались температурные рекорды. Экстраординарные температуры по всему миру в ноябре, включая два дня, которые были более чем на 2°C жарче доиндустриального уровня, означают, что 2023 год стал самым теплым за всю историю наблюдений", – сказала Саманта Бёрджесс, заместитель директора службы "Коперник".

Такой рост температуры по всему миру опасно приближает планету к необратимым изменениям климата, о которых ученые предупреждают уже несколько лет. Дальнейшее потепление приведет к еще большему количеству аномальных погодных явлений, таких как ураганы, засухи, наводнения и лесные пожары.

Теплее становится не только воздух, но и вода. Температура мирового океана в 2023 году также на 0,25°C побила предыдущий рекорд, установленный в 2015-м.

"До тех пор, пока концентрация парниковых газов будет увеличиваться, температура будет повышаться, а вместе с ней и влияние волн жары и засух", – подчеркнул директор службы "Коперник" Карло Буонтемпо.

При оценке климата ученые используют данные, собранные с 1940-х годов, когда данные о погоде по всему миру стали собирать и фиксировать на постоянной основе.

Ранее в 2023 году неоднократно фиксировали температурные рекорды. В августе в ОАЭ зарегистрировали пик жары в 51°C. Июль и сентябрь 2023 года, как и все лето в целом, признали наиболее жаркими в истории.