Мужчине грозит наказание за жестокое обращение с голубем

Шокирующий инцидент произошел в Токио (Япония). В городе арестовали мужчину по подозрению в убийстве голубя, издевательства над которым он снял на видео и разместил на платформе X, сообщает Zakon.kz.

СМИ сообщили, что 49-летний таксист из Кавасаки, префектура Канагава, поймал птицу на берегу реки в японской столице в период с апреля по июнь 2024 года.

Он убил голубя, обезглавив его ножницами. Живодер заявил полиции перед арестом, что отомстил птице за то, что та была "недружелюбна по отношению к нему". Предполагается, что подозреваемый опубликовал несколько видеороликов других сцен жестокого обращения с животными на социальной платформе X с мая 2023 года.

Полиция получила более 100 сообщений о его поведении, а несколько организаций по защите животных подали жалобы. Теперь нарушителю грозит наказание.

Ранее сообщалось, что затянувшаяся вспышка птичьего гриппа вынудила американских фермеров усыпить миллионы кур-несушек, чтобы остановить распространение болезни. Это привело к сокращению поставок яиц и росту цен.

