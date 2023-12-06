Умерла мультипликатор, создавшая "Котенка по имени Гав"

Художник-мультипликатор и режиссер Наталья Богомолова, которая создала мультфильмы "Бобик в гостях у Барбоса" и "Котенок по имени Гав", умерла в возрасте 83 лет, сообщает Zakon.kz.

Об этом РИА Новости рассказал шеф-редактор киностудии "Союзмультфильм" Сергей Капков.

"Наталья Эдуардовна Богомолова сегодня умерла. До этого она месяц болела, лежала в больнице", – сказал Капков.

Наталья Богомолова родилась 23 февраля 1940 года. В ее фильмографии свыше 200 мультфильмов, в числе которых "Бобик в гостях у Барбоса", "Котенок по имени Гав", "Халиф-аист", а также "Из жизни разбойников", "Про лысую принцессу", "Медвежий угол", "День рождения Алисы", "Тайна Сухаревой башни", "Сказки старого пианино", "День медведя" и другие.

Ранее сообщалось, что советский и российский певец, актер, поэт-песенник Анатолий Горохов, автор слов песен "Наша служба и опасна, и трудна" и "Королева красоты", ушел из жизни в возрасте 85 лет.

