В Алматы закрасили мурал "Котенок Гав": названа причина

В соцсетях появилась информация о том, что в Алматы закрасили один из любимых горожанами муралов "Котенок Гав", сообщает Zakon.kz.

Алматинцы высказали сожаление и задались вопросом: "Зачем?".

В аппарате акима Медеуского района ответили на этот вопрос.

"Здание, расположенное по адресу: ул. Кунаева, 38, в частной собственности. Мурал "Котенок Гав" на фасаде данного здания был снят (устранен) в связи с необходимостью ремонта фасада. Граффити, созданное известным казахстанским художником стрит-арта Пашей Кас, последний раз обновлялось 10 лет назад. С течением времени фасад пришел в неудовлетворительное состояние, что потребовало ремонта", – прокомментировали в акимате.

Там добавили, что сотрудники аппарата акима района во время переговоров с собственником здания достигли договоренность о восстановлении мурала на фасаде здания.

В 2023 году алматинцев возмутила похожая история. Мурал со снежным барсом, который был изображен на доме по ул. Жибек жолы, заменили на рекламный.