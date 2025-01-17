В Алматы закрасили мурал "Котенок Гав": названа причина
Фото: кадр из мультфильма Котенок Гав"
В соцсетях появилась информация о том, что в Алматы закрасили один из любимых горожанами муралов "Котенок Гав", сообщает Zakon.kz.
Алматинцы высказали сожаление и задались вопросом: "Зачем?".
В аппарате акима Медеуского района ответили на этот вопрос.
"Здание, расположенное по адресу: ул. Кунаева, 38, в частной собственности. Мурал "Котенок Гав" на фасаде данного здания был снят (устранен) в связи с необходимостью ремонта фасада. Граффити, созданное известным казахстанским художником стрит-арта Пашей Кас, последний раз обновлялось 10 лет назад. С течением времени фасад пришел в неудовлетворительное состояние, что потребовало ремонта", – прокомментировали в акимате.
Там добавили, что сотрудники аппарата акима района во время переговоров с собственником здания достигли договоренность о восстановлении мурала на фасаде здания.
В 2023 году алматинцев возмутила похожая история. Мурал со снежным барсом, который был изображен на доме по ул. Жибек жолы, заменили на рекламный.
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