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Угроза войны в Южной Америке: Гайана обратилась в ООН

Гайана обратилась в ООН из-за угрозы войны с Венесуэлой Фото: pexels
Власти Гайаны обратились в ООН и попросили о помощи США после того, как соседняя Венесуэла заявила права на две трети территории страны, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, Гайана обратилась за помощью к ООН и Соединенным Штатам после того, как президент Венесуэлы Николас Мадуро приказал принять меры для аннексии Эссекибо – территории в 159,5 тыс. км², которая составляет две трети Гайаны. До этого жители Венесуэлы на референдуме одобрили присоединение Эссекибо.

"Я разговаривал с генеральным секретарем ООН и некоторыми национальными лидерами. Я предупредил их об опасных тенденциях и отчаянных действиях президента Мадуро", – сказал президент Гайаны Ирфаан Али в телевизионном обращении к жителям страны.

Тем временем Николас Мадуро заявил, что в исполнение принятого гражданами Венесуэлы решения "примет шаги" для аннексии Эссекибо. По словам Мадуро, он приказал принять закон о создании нового штата на территории Гайаны и выдаче населению Эссекибо венесуэльских удостоверений личности. Он также поручил национальным нефтяным компаниям начать добычу энергоресурсов в богатом нефтью регионе.

Но наибольшую обеспокоенность Гайаны и соседних стран вызывает другое распоряжение Мадуро. Президент Венесуэлы поручил создать на территории Эссекибо "специальное военное подразделение". Бразилия, у которой с Гайаной и Венесуэлой общая граница, уже направила в приграничные районы бронетехнику. Есть опасения, что попытка Мадуро аннексировать Эссекибо может привести к войне в Южной Америке.

Эссекибо – богатая природными ископаемыми территория площадью больше Греции, которая сейчас принадлежит Гайане. Границы Гайаны были установлены еще в 1899 году, но Венесуэла никогда их официально не признавала и продолжает считать Эссекибо своей исторической территорией.

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