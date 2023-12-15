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Войны не будет: Венесуэла и Гайана мирно решат территориальный спор

Гайана и Венесуэла договорились мирно решить взаимные претензии Фото: pixabay
Угроза войны в Южной Америке, вероятно, миновала: власти Венесуэлы и Гайаны договорились мирно решить проблему с территориальными претензиями на богатый полезными ископаемыми регион Эссекибо, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Guardian 15 декабря, лидеры Гайаны и Венесуэлы провели напряженные переговоры, на которых обсудили претензии Венесуэлы на регион Эссекибо. Президенты договорились, что обе страны не станут использовать военную силу для решения этого вопроса и "воздержатся от эскалации конфликта как на словах, так и на деле".

Чтобы решить, кому на самом деле следует владеть Эссекибо, страны создали совместную комиссию. В нее вошли министры иностранных дел Гайаны и Венесуэлы и другие правительственные чиновники. Итоги своей работы они должны будут представить через три месяца.

После того, как комиссия завершит работу, президент Гайаны Ирфаан Али и президент Венесуэлы Николас Мадуро встретятся на нейтральной территории в Бразилии и снова обсудят вопрос о том, кто имеет больше прав на Эссекибо. В декларации, которую приняли по итогам встречи, власти Гайаны заявили, что точку в территориальном споре должен поставить Международный суд ООН, юрисдикцию которого не признает Венесуэла.

Венесуэла претендует на Эссекибо уже более ста лет. Она так и не признала границы Гайаны, официально установленные еще в 1899 году. Богатая природными ископаемыми территория Эссекибо площадью 159,5 тыс. км² занимает две трети республики Гайаны. После того, как в Эссекибо нашли запасы нефти, венесуэльские власти снова начали заявлять о своих правах на этот крупный регион. 

В начале декабря в Венесуэле прошел референдум, на котором жители страны одобрили присоединение Эссекибо. После этого президент Николас Мадуро приказал начать подготовку к аннексии региона. Гайана обратилась за помощью в ООН. Бразилия, которая граничит с обеими странами, направила к границе солдат и бронетехнику из-за угрозы военного конфликта.

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