Жители Венесуэлы одобрили на референдуме присоединение соседней страны

Граждане Венесуэлы проголосовали на референдуме за то, чтобы их страна заявила права на две трети территории соседнего государства Гайаны. Это может привести к новому военному конфликту в Латинской Америке, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian 4 декабря, в Венесуэле успешно прошел референдум о признании суверенитета над так называемым штатом Эссекибо – богатой природными ископаемыми территорией площадью 159,5 тыс. км², которая занимает две трети соседней республики Гайаны.

Об успешном проведении референдума объявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. По данным властей страны, в голосовании приняли участие более 10,5 млн человек из 20 млн зарегистрированных избирателей. Теперь Венесуэла даст гражданство "нынешним и будущим" жителям Эссекибо и не будет признавать юрисдикцию Международного суда ООН, который отказал ей в претензии на часть соседнего государства.

"Это всеобъемлющий успех для нашей страны, для нашей демократии", – заявил Николас Мадуро, комментируя итоги референдума.

Венесуэла уже давно предъявляет права на Эссекибо, утверждая, что эту территорию "украли" у нее при установлении государственной границы более века тому назад. Какими будут результаты референдума, пока не вполне ясно, но в Гайане считают венесуэльский референдум шагом к возможному вторжению и аннексии. Международный суд ООН еще 1 декабря потребовал, чтобы Венесуэла не предпринимала никаких шагов к тому, чтобы установить контроль над Эссекибо. Бразилия, с которой граничит Гайана, уже увеличила свое военное присутствие в регионе на случай обострения ситуации.

Спорная территория превышает по площади Грецию и богата полезными ископаемыми, а также дает выход к атлантическому шельфу, где в 2015 году нашли месторождения нефти. Границы Гайаны определили при участии Великобритании, России и США еще в 1899 году, когда страна была британской колонией, но Венесуэла их не признает.

Тем временем в США разгорелся шпионский скандал: выяснилось, что дипломат со стажем и эксперт по Латинской Америке тайно работал на разведку Кубы.