Ученица 8-го класса в российском Брянске расстреляла одноклассников и покончила с собой

14-летняя девочка устроила стрельбу в школе в российском Брянске. Она убила одну школьницу и ранила еще четырех человек, после чего покончила с собой, сообщает Zakon.kz.

Как пишут "Известия", в Брянске 14-летняя ученица восьмого класса устроила стрельбу в городской гимназии №5, после чего совершила суицид. Сообщение о ЧП поступило в городскую диспетчерскую службу утром 7 декабря, на место прибыли сотрудники полиции.

Школьница пронесла в школу охотничий дробовик "Бекас-3" и во время урока открыла стрельбу по одноклассникам. Девочка принесла ружье в тубусе, не вызвав подозрений у охранников, и спокойно отправилась на первый урок. При себе у нее также был охотничий нож.

По данным управления МВД по Брянской области РФ, в результате стрельбы пострадали пять учеников. Одна из раненых девочек впоследствии умерла в больнице. Открывшая стрельбу 14-летняя девочка покончила с собой, также застрелившись из дробовика.

Школьников эвакуировали. Оказание помощи пострадавшим взял на контроль глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц. Одному из пострадавших школьников уже провели операцию.

Мотивы и обстоятельства произошедшего устанавливают. Российский Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" утверждает со ссылкой на источники, что причиной трагедии в брянской гимназии стал буллинг: якобы над 14-летней девочкой издевались одноклассники из-за того, что она не участвовала в общих развлечениях и не сидела в соцсетях.

По информации РБК, отца девочки задержали. Его доставили в отделение полиции и допросили. Мужчине может грозить ответственность за халатное отношение к хранению огнестрельного оружия.

Ранее в Бразилии 15-летний подросток расстрелял учеников в школе.