Устроившая стрельбу в Брянске школьница прошла проверку психологов

Восьмиклассница, устроившая стрельбу в Брянске, прошла проверку у психологов за две недели до чрезвычайного происшествия (ЧП), сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

По сведениям издания, 24 ноября специалисты проводили в брянском образовательном учреждении тест на выявление суицидальных наклонностей и состояние одиночества. 14-летняя девочка принимала в мероприятии участие с остальными гимназистами.

Тогда все показатели у нее были в норме, поэтому с несовершеннолетней не проводили никаких дополнительных бесед.

До этого классный руководитель восьмиклассницы рассказала, что за два дня до трагедии она вела себя странно. При этом девочка ни с кем из одноклассников не конфликтовала.

Утром 7 декабря 14-летняя гимназистка открыла стрельбу на уроке биологии в Брянске. В результате ранения получили шесть подростков, жизни двоих из них, в том числе нападавшей, спасти не удалось.

Следователи увезли на допрос родителей восьмиклассницы, а также директора гимназии.