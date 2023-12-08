Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Путин сообщил о планах выдвигаться на новый президентский срок

Владимир Путин Фото: pixabay
Президент России Владимир Путин заявил о планах выдвигаться на новый президентский срок, сообщает Zakon.kz.

Президент России Владимир Путин сообщил военному о планах выдвигаться на новый президентский срок, передает РИА Новости.

Накануне Совет Федерации назначил выборы президента на 17 марта 2024 года.

В свою очередь глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что они продлятся три дня – с 15 по 17 марта.

Материал по теме

Выборы президента России в 2024 году продлятся три дня

По ее словам, такой формат уже становится традиционным для российской избирательной системы. Она напомнила, что впервые трехдневное голосование применили во время пандемии для обеспечения безопасности граждан.

Читайте также

флаг России
Выборы президента России в 2024 году продлятся три дня
Хантеру Байдену предъявили обвинения
Сыну Джо Байдена предъявили обвинения по налогам
вакцина от ВИЧ
Испытание вакцины против ВИЧ в Африке остановили из-за результатов
Данияр Кунафин
Россия Путин Владимир
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане установят единый часовой пояс в 2024 году
Казахстан перейдет на единый часовой пояс в 2024 году
43-градусные морозы и сильный снег: прогноз погоды в Казахстане на выходные
43-градусные морозы и сильный снег: прогноз погоды в Казахстане на выходные
Казахстанцы стали жаловать, что не могут сдать экзамен по вождению
Казахстанцы стали жаловаться, что не могут сдать экзамен по вождению: Багдат Мусин проверил лично
В Казахстане утвердили выплаты за утилизационный сбор
В Казахстане утвердили правила выплаты за утильсбор
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: