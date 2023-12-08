Путин сообщил о планах выдвигаться на новый президентский срок

Президент России Владимир Путин заявил о планах выдвигаться на новый президентский срок, сообщает Zakon.kz.

Президент России Владимир Путин сообщил военному о планах выдвигаться на новый президентский срок, передает РИА Новости.



Накануне Совет Федерации назначил выборы президента на 17 марта 2024 года.



В свою очередь глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что они продлятся три дня – с 15 по 17 марта.

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По ее словам, такой формат уже становится традиционным для российской избирательной системы. Она напомнила, что впервые трехдневное голосование применили во время пандемии для обеспечения безопасности граждан.