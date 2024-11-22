Президент Литвы предоставил гражданство американской фигуристке
Фото: Instagram/al_reed15
Президент Литвы Гитанас Науседа в порядке исключения предоставил литовское гражданство американской фигуристке Эллисон Рид, сообщает Zakon.kz.
Об этом фигуристка 21 ноября рассказала на своей странице в Instagram.
Стало известно, что власти Литвы уже дважды до этого отклоняли заявление фигуристки на получение литовского гражданства. Хотя Эллисон Рид в паре с местным фигуристом Саулюсом Амбрулявичюсом за семь лет добилась высоких результатов. Самый значительный из них – "бронза" чемпионата Европы по фигурному катанию в 2024 году.
Теперь у Эллисон появились все шансы принять участие в зимних Олимпийских играх, которые пройдут в Италии в 2026 году.
Такую же возможность выступить на зимней Олимпиаде рассматривает казахстанская фигуристка Софья Самоделкина, которая в настоящее время находится на повторной стажировке в США.
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