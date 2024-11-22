Президент Литвы предоставил гражданство американской фигуристке

Президент Литвы Гитанас Науседа в порядке исключения предоставил литовское гражданство американской фигуристке Эллисон Рид, сообщает Zakon.kz.

Об этом фигуристка 21 ноября рассказала на своей странице в Instagram.

Стало известно, что власти Литвы уже дважды до этого отклоняли заявление фигуристки на получение литовского гражданства. Хотя Эллисон Рид в паре с местным фигуристом Саулюсом Амбрулявичюсом за семь лет добилась высоких результатов. Самый значительный из них – "бронза" чемпионата Европы по фигурному катанию в 2024 году.

Теперь у Эллисон появились все шансы принять участие в зимних Олимпийских играх, которые пройдут в Италии в 2026 году.

Такую же возможность выступить на зимней Олимпиаде рассматривает казахстанская фигуристка Софья Самоделкина, которая в настоящее время находится на повторной стажировке в США.