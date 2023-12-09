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В Евросоюзе утвердили первые в мире правила по регулированию ИИ

В Евросоюзе утвердили первые в мире правила по регулированию ИИ Фото: pixabay
Первые в своем роде предварительные правила использования искусственного интеллекта утвердили страны Европейского союза и члены Европарламента, сообщает Zakon.kz.

Соглашение требует, чтобы базовые модели, такие как ChatGPT и системы искусственного интеллекта общего назначения (GPAI), соответствовали обязательствам по прозрачности, прежде чем они будут выпущены на рынок. К ним относятся разработка технической документации, соблюдение закона ЕС об авторском праве и распространение подробных обзоров содержания, используемого для обучения, пишет Reuters.

Правительства cмогут использовать биометрическое наблюдение в реальном времени в общественных местах только в случаях жертв определенных преступлений, предотвращения подлинных, настоящих или прогнозируемых угроз, таких как террористические атаки, и поиска людей, подозреваемых в наиболее тяжких преступлениях.

Принятию соглашения, отмечает издание, предшествовали 15-часовые переговоры и 24-часовые дебаты.

Месяцем ранее Китай, Евросоюз, США, Австралия и Великобритания подписали декларацию, в которой признают опасность быстроразвивающейся технологии искусственного интеллекта. По мнению сторон, ИИ несет опасность для человечества.

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