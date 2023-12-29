Наркокартель жестоко отомстил за бунт жителям деревни в Мексике

Жители мексиканской деревни Тескальтитлан, жившие в страхе перед бандитами из наркокартелей, не выдержали постоянных притеснений и подняли бунт. Месть преступников оказалась скорой и жестокой, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, члены наркокартеля жестоко отомстили жителям деревни Тескальтитлан в центральной Мексике, которые подняли против преступников бунт. Один из картелей похитил 14 жителей деревни, включая четырех детей в возрасте от полутора до 14 лет. Участь похищенных пока не известна.

В Тескальтитлане живут более 2,5 тыс. человек. Местные фермеры устали от постоянных притеснений и вымогательств со стороны наркокартелей, поэтому в начале декабря подняли настоящее восстание. Они напали на бандитов с серпами и охотничьими ружьями, обратив их в бегство. В результате стычки погибли десять членов картеля и четверо местных жителей. Фермерам не стали предъявлять обвинение, поскольку их действия сочли необходимой самозащитой.

Месть преступников не заставила себя долго ждать. На этой неделе прокуратура сообщила, что из Тескальтитлана похитили 14 человек, включая детей и трех полицейских, а также одного из участников бунта, который был ранен в стычке и находился в больнице. Картель пока не направлял требований о выкупе. До этого местные власти пытались отрицать факт похищения, утверждая, что 14 человек просто "пропали без вести".

Жители деревни обвиняют в преступлении членов наркокартеля "Фамилия Мичоакана". По их словам, бандиты хотят в обмен на похищенных людей потребовать выдать им организаторов бунта.

Наркокартели в Мексике вымогают деньги почти у всех владельцев бизнеса – как легального, так и теневого. Тем, кто отказывается платить, сжигают фермы или магазины. Картель "Фамилия Мичоакана" печально известен своими дерзкими нападениями на полицейских. В 2022 году члены картеля устроили жестокую резню в городе Тотолапан, убив 20 человек, включая мэра.

Ранее стало известно, что мексиканский наркокартель мстит полицейским за кражу кокаина.