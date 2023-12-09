Семь человек погибли во время свадебного шествия в Индии

Семь человек погибли и более 20 получили ранения в результате обрушения стены в индийском штате Уттар-Прадеш, сообщает Zakon.kz.

Как пишет агентство Xinhua со ссылкой на официальные источники, инцидент произошел в пятницу. Стена рухнула на людей, участвовавших в свадебном шествии.

Пострадавшие были госпитализированы.

Отмечается, что на месте работали спасательные службы. Полиция расследует причины происшествия.

Ранее сообщалось, что не менее восьми человек погибли и более 9,5 тыс. покинули свои дома из-за сильных наводнений в Индии.