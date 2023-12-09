Семь человек погибли во время свадебного шествия в Индии
Фото: pixabay
Семь человек погибли и более 20 получили ранения в результате обрушения стены в индийском штате Уттар-Прадеш, сообщает Zakon.kz.
Как пишет агентство Xinhua со ссылкой на официальные источники, инцидент произошел в пятницу. Стена рухнула на людей, участвовавших в свадебном шествии.
Пострадавшие были госпитализированы.
Отмечается, что на месте работали спасательные службы. Полиция расследует причины происшествия.
Ранее сообщалось, что не менее восьми человек погибли и более 9,5 тыс. покинули свои дома из-за сильных наводнений в Индии.
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