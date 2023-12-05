Наводнения в Индии: восемь погибших, 9500 эвакуированных

Не менее восьми человек погибли и более 9,5 тыс. покинули свои дома из-за сильных наводнений в Индии, вызванных циклоном Мичаунг, сообщает Zakon.kz.

Как пишет CBS News 5 декабря, из-за сильнейшего шторма, ливней и наводнения на восточном побережье Индии погибли как минимум восемь человек. Тысячи людей эвакуировали из прибрежных районов, на которые обрушился мощный циклон Мичаунг (в переводе – "сила", "мощь").

В южном штате Андра-Прадеш порывы штормового ветра достигали 96,5 км/ч. Из городов и деревень, затронутых стихийным бедствием, эвакуировали более 9,5 тыс. жителей. Штормовой ветер ломал деревья, обрывал линии электропередачи и кабели связи, что привело к многочисленным перебоям с энергоснабжением. Некоторые населенные пункты, расположенные в низинах, частично затоплены. Точные масштабы разрушений пока остаются неизвестными.





До этого циклон уже привел к хаосу в штате Тамил Наду (Тамилнад). В городе Ченнаи затопило одну из главных государственных больниц и прекратил работу аэропорт. Жители мегаполиса с населением свыше 9 млн человек вынуждены передвигаться по улицам на лодках. Школы, колледжи и многие предприятия закрыты.

Синоптики ожидают, что мощные ливни на востоке Индии продолжатся до конца дня. Разгул стихии начнет идти на спад только утром в среду 6 декабря.