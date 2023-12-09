Санта-Клаус из фильма "Один дома" перенес операцию на ротовой полости

Американскому актеру Кену Хадсону Кэмпбеллу, сыгравшему Санта-Клауса в рождественской комедии "Один дома", удалили раковую опухоль из ротовой полости, сообщает Zakon.kz.

Изданию TMZ дочь актера Михаэла рассказала, что операция прошла 7 декабря без осложнений, в палате интенсивной терапии Кэмпбелл останется еще в течение нескольких дней. Около полутора месяцев у мужчины уйдет на полное восстановление, после ему предстоит операция по реконструкции пострадавших частей лица и, вероятно, химиотерапия.

Отмечается, что рак у актера нашли в октябре 2023 года, он вырос в нижней части рта и начал, по словам дочери, мешать зубам. Дочь уточнила, что из-за потери актерской страховки в начале пандемии Кэмпбелл остался без денег на проведение операции, и их пришлось собрать краудфандингом. В частности, 10 тыс. долларов от необходимой суммы внес давний друг актера комик Стив Карелл.

Ранее сообщалось, что российский певец Леонид Агутин вышел на связь из больничной палаты после вчерашней госпитализации.