Спорткомплекс подал заявление в полицию на военкомов, хакеры угрожали польским чиновникам – ситуация в Украине

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Госслужба спецсвязи и защиты информации Украины заявила о том, что хакеры рассылали опасные электронные письма, якобы от имени государственных органов страны, государственным чиновникам в Польше, сообщает Zakon.kz.

Один из спортивно-оздоровительных комплексов в Закарпатской области подал заявление в полицию после визита сотрудников военкомата. Об этом сообщает издание "Украинская правда". "Под дулами автоматов выгнали на улицу из саун и процедурных кабинетов всех посетителей, в том числе детей, женщин и пожилых людей. В ответ на просьбу директора комплекса предъявить удостоверение и соответствующие документы к нему была применена физическая сила", – пишет газета.



Ситуация на Украине вскоре может перейти на следующую стадию, в ходе которой допустимы мирные переговоры, написала 8 декабря китайская газета Global Times.

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил о неких "наработках" для захвата Крыма в 2024 году, пишет украинское издание "Судебно-юридическая газета".



Представитель Крымской межнациональной миссии, крымско-татарский общественный деятель Заур Смирнов назвал утопией заявление киевских властей о якобы наличии "наработок", которые "заставят" Россию уйти из Крыма.

Крупнейший грузовой перевозчик России, авиакомпания "Волга-Днепр" подала в суд на правительство Канады из-за наложенных на компанию санкций, сообщает газета Wall Street Jounral со ссылкой на иск.

Верховная Рада на заседании 9 декабря приняла во втором чтении законопроект №5420 о криминализации контрабанды. Об этом сообщил первый заместитель председателя налогового комитета Рады Ярослав Железняк.

МИД Украины призывает международное сообщество решительно осудить намерение России провести президентские выборы на "захваченных украинских территориях".

Станции и вестибюли закрытой ветки синей линии метро в Киеве будут использоваться как укрытие во время воздушной тревоги.

США сократили военную помощь Украине из-за масштабных потерь Киевом боевой техники в результате провалившегося контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такую оценку привело независимое американское аналитическое издание Military Watch Magazine.

Власти Шри-Ланки предприняли все возможные усилия для пресечения вербовки наемников в Вооруженные силы Украины при посредничестве местных агентов-вербовщиков. Об этом заявил глава ланкийского МИД Али Сабри.

Находящаяся у власти в Венгрии партия "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" насчитывает по меньшей мере четыре причины, препятствующие вступлению Украины в Евросоюз. Об этом заявил директор по коммуникациям ФИДЕС Иштван Холлик, отметивший, что вместо того, чтобы стремиться к переговорам с Киевом о присоединении к ЕС, Брюссель должен добиваться начала переговоров об урегулировании украинского конфликта.

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

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