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Опубликован список самых дорогих и дешевых городов мира

самые дорогие и дешевые города мира Фото: pixabay
Журнал The Economist опубликовал ежегодный рейтинг Worldwide Cost of Living Report, сообщает Zakon.kz.

Эксперты, пишет издание, назвали Сингапур самым дорогим для жизни городом мира. Расположенный в Юго-Восточной Азии город-государство возглавил рейтинг уже 9 раз за последние 11 лет. Сингапур разделил лидерство с Цюрихом, Швейцария. На втором месте оказались швейцарская Женева и Нью-Йорк, США. Следующими в списке значатся Гонконг (Китай), Лос-Анджелес (США), Париж (Франция), Копенгаген (Дания), Таль-Авив (Израиль) и Сан-Франциско (США).

Самым дешевым городом для жизни стал индийский Ченнаи, который оказался на последнем месте с Буэнос-Айресом, Аргентина. Далее в рейтинге идут Лагос (Нигерия), Ахмадабад (Индия), Лусака (Замбия), Тунис (Тунис), Ташкент (Узбекистан), Карачи (Пакистан), Триполи (Ливия), Тегеран (Иран), Дамаск (Сирия).

Ранее Bloomberg опубликовал фамилии самых богатых семей в мире.

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