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Британцы пожаловались на стаю радиоактивных кошек

животное Фото: pixabay
Жители города Сискейл в Великобритании пожаловались, что вблизи ядерного комплекса "Селлафилд" появилась стая бездомных радиоактивных кошек, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Daily Mail, местные жители раскритиковали руководителей объекта за создание угрозы для деревни Сискейл, которая находится недалеко от комплекса. Группа Radiation Free Lakeland (RAFL) утверждает, что фекалии из бездомных кошек содержат следы плутония и цезия.

"Стая диких кошек выросла после того, как рабочие "Селлафилда", крупнейшего ядерного объекта в Европе, кормили их отходами и десятилетиями укрывали под теплом гигантских паровых труб", — говорится в сообщении.

Между тем, представители предприятия отвергают обвинения, однако, по данным издания, некоторым сотрудникам действительно грозили дисциплинарные меры за кормление кошек.

Ранее ученые заявили, что пожилым людям опасно заводить кошек.

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