В Британии произошла утечка радиоактивной воды из хранилища ядерного оружия

Радиоактивная вода из хранилища ядерного оружия ВМС Великобритании, расположенного недалеко от Глазго, утекла в залив Лох-Лонг из-за износа оборудования, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, которая ссылается на отчет Шотландского агентства по защите окружающей среды, на складе хранят ядерные боеголовки для четырех субмарин типа Vanguard, которые несут американские баллистические ракеты Trident II (D5).

Согласно данным агентства, утечка небольшого количества трития случилась из-за неоднократного прорыва старых труб, которые не поддерживались в рабочем состоянии.

"Первый прорыв трубы в Кулпорте произошел в 2010 году. Затем в 2019 году случилось еще два похожих инцидента, в результате чего "значительное количество воды" затопило хранилище и через открытый сток утекло в Лох-Лонг", – отмечает газета.

В агентстве заверяют, что уровень радиоактивности был очень низким и не представлял угрозы для здоровья людей. Несмотря на обещания Минобороны Великобритании обновить инфраструктуру на объекте, два аналогичных инцидента случились и в 2021 году.

The Guardian подчеркивает, что агентство и Минобороны намеренно скрывали происшествия на протяжении многих лет.

