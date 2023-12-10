В Египте стартовали президентские выборы

Египтяне идут на трехдневное голосование, которое началось в воскресенье, 10 декабря, сообщает Zakon.kz.

Действующий президент Абдул Фаттах ас-Сиси, который идет на третий срок, сталкивается с тремя другими кандидатами: Фаридом Захраном, главой оппозиционной Социал-демократической партии; Абдель-Санад Ямама, председатель партии Вафд; и Хазем Омар, глава Народно-республиканской партии.

Иностранные СМИ пишут, что у него нет серьезных соперников, и он наверняка останется у власти до 2030 года, выиграв еще один срок.

В 2019 году поправки к конституции, принятые на всеобщем референдуме, добавили два года ко второму сроку Ас-Сисси и позволили ему баллотироваться на третий, шестилетний срок.



Амбициозный молодой кандидат в президенты Ахмед Алтантави выбыл из предвыборной гонки после того, как не смог собрать необходимые подписи жителей для защиты своей кандидатуры. Он обвинил в своей неудаче то, что, по его словам, было преследованием со стороны органов безопасности сотрудников его предвыборного штаба и сторонников.

Голосование продлится три дня, начиная с воскресенья, а второй тур запланирован на 8-10 января, если ни один кандидат не наберет более 50% голосов.

Из населения в 105 миллионов граждан право голоса имеют более 67 миллионов человек, и власти надеются на высокую явку, которая придаст выборам легитимность.

