США наложили вето на резолюцию Совбеза ООН о прекращении огня в Газе

В минувшую пятницу США блокировали проект резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, которая призывала к полному прекращению огня в секторе Газа, сообщает Zakon.kz.

На рассмотрение членов Совета Безопасности в пятницу был выставлен новый проект резолюции, предложенной Объединенными Арабскими Эмиратами. Документ содержал требование установить режим прекращения огня из гуманитарных соображений, пишет пресс-служба ООН.

13 членов Совбеза проголосовали за принятие резолюции, одна страна-участница, Великобритания, воздержалась от голосования. Однако проект так и не смогли принять, так как США, пользуясь своим правом, наложили вето на соглашение.

Как отметил генсек ООН Антониу Гутерриш, гуманитарная система в Газе может "рухнуть", а это будет иметь серьезнейшие последствия для всего региона.

"Мы считаем, что это приведет к полному падению общественного порядка и угрозе массового переселения в Египет.Уже сегодня, по его словам, кризис дает о себе знать на оккупированном Западном берегу, в Ливане, Сирии, Ираке и Йемене. Для меня очевидно, что ситуация рискует серьезно усугубить существующие угрозы международному миру и безопасности". Антониу Гутерриш

Накануне министр обороны Израиля заявил, что война в Газе продлится еще два месяца. Это время необходимо для "зачисток", в ходе которых военные страны "зачищают очаги террористического сопротивления".